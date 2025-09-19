Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Decenas de palestinos de Ciudad de Gaza se desplazan hacia el sur con sus pertenencias por una carretera.

Decenas de palestinos de Ciudad de Gaza se desplazan hacia el sur con sus pertenencias por una carretera. AFP

Israel amenaza con el uso de una «fuerza sin precedentes» en Ciudad de Gaza

El ejército estima que más de medio millón de personas permanecen en la localidad, de la que muchos se niegan a huir por el peligro de las rutas de evacuación

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:57

Israel avanza en Ciudad de Gaza y amenaza a los cientos de miles de personas que quedan allí con el uso de «una fuerza sin ... precedentes». Responsables del Ministerio de Salud gazatí elevaron a 800.000 el número de civiles que permanecen en el principal núcleo urbano de la Franja, una cifra que el ejército rebajó a 520.000, pero es imposible saber el número real debido a la situación de extrema violencia causada por los constantes bombardeos en barrios populares. La salida hacia el Sur a partir de ahora más complicada porque las fuerzas armadas hebreas cerraron el paso por la carretera de Saladino, abierta durante 48 horas, y la única vía que pueden tomar ya quienes escapan de los ataques es la de la costa.

