Israel amenaza con el uso de una «fuerza sin precedentes» en Ciudad de Gaza

Israel avanza en Ciudad de Gaza y amenaza a los cientos de miles de personas que quedan allí con el uso de «una fuerza sin ... precedentes». Responsables del Ministerio de Salud gazatí elevaron a 800.000 el número de civiles que permanecen en el principal núcleo urbano de la Franja, una cifra que el ejército rebajó a 520.000, pero es imposible saber el número real debido a la situación de extrema violencia causada por los constantes bombardeos en barrios populares. La salida hacia el Sur a partir de ahora más complicada porque las fuerzas armadas hebreas cerraron el paso por la carretera de Saladino, abierta durante 48 horas, y la única vía que pueden tomar ya quienes escapan de los ataques es la de la costa.

Cientos de miles de civiles se niegan a huir al Sur debido al extremo peligro en las rutas de evacuación, las terribles condiciones de vida que les esperan en esa zona de la Franja, la escasez de alimentos y el temor a que el desplazamiento sea permanente. Desde el pasado 13 de agosto, cuando Israel inició los primeros bombardeos masivos previos a la invasión terrestre, al menos 1.900 personas han muerto en Ciudad de Gaza, según los datos de las autoridades sanitarias, una muestra del castigo diario por tierra, mar y aire. Son más de 65.000 los fallecidos en el enclave tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio hebreo, la mayoría civiles.

«Los hospitales que siguen funcionando en la ciudad están desbordados de heridos y enfermos, ofreciendo únicamente servicios limitados. La ocupación hospitalaria en Ciudad de Gaza supera el 250%, afectando gravemente a la calidad de la atención», lamentó el Ministerio de Salud gazatí. Estos mismos responsables confirmaron que «el sistema de servicios públicos se ha derrumbado y la destrucción de la infraestructura es extremadamente grave». Como ocurrió antes en Rafah o en Beit Hanoun, la estrategia de bombardeos masivos tiene el objetivo de hacer de la ciudad un lugar inhabitable.

Unicef, el fondo de la ONU para la infancia, denunció que camiones que transportaban alimentos para menores con problemas de desnutrición fueron asaltados. «Individuos armados se acercaron a cuatro camiones frente a nuestro recinto en Ciudad de Gaza que se preparaban para transportar el muy necesario Alimento Terapéutico Listo para Usar (RUTF, por sus siglas en inglés) para niños desnutridos que padecen hambruna», señaló la agencia de Naciones Unidas en un comunicado. «Este robo ha privado al menos a 2.700 niños gravemente desnutridos de suministros vitales que salvan vidas en un momento en que la hambruna ha sido declarada en el norte de Gaza, y la operación militar en curso está provocando más desplazamientos y sumando devastación al impacto sobre los niños», apuntaron.

Hamás, a la espera

La seguridad de Hamás ha desaparecido de las calles y los milicianos esperan en túneles para poder realizar emboscadas y colocar artefactos explosivos al paso de las tropas enemigas, como ocurrió el pasado jueves en Rafah, un lugar que el ejército había dado por conquistado hace meses. Los israelíes han matado a miles de miembros de la milicia islamista y lo que hace dos años era una especie de fuerza armada bien organizada se ha transformado en pequeños grupos dispersos de combatientes, concentrados en atrincherarse y sobrevivir. El paradero de los rehenes -se calcula que menos de medio centenar sigue en Gaza, en torno a una veintena de ellos con vida- es toda una incógnita.

Analistas militares israelíes señalan que, en estos primeros días de la invasión de Ciudad de Gaza, los milicianos han adoptado una estrategia de realizar ataques relámpago, en lugar de entrar en combate directo con las fuerzas hebreas, que tienen una enorme ventaja por los medios con los que cuentan. Las autoridades del Estado judío apelan al sufrimiento colectivo extremo de los gazatíes con esta nueva orden de evacuación masiva como arma de presión interna contra Hamás, pero hace tiempo que los islamistas están más preocupados por sobrevivir que por gestionar el día a día de los ciudadanos de la Franja.

Los responsables políticos del movimiento islamista en el exilio tratan de mantener el tono desafiante y recurrieron a los rehenes como último cartucho. El doctor Bassem Naim, superviviente del bombardeo contra la cúpula de Hamás en Doha a principios de mes, advirtió que los suyos ya no «garantizarán la seguridad mientras Netanyahu (el primer ministro hebreo) continúe con esta operación. Lo que les ocurra a los nuestros durante la operación en Ciudad de Gaza también les ocurrirá a los cautivos israelíes».