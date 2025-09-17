Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una enorme columna de humo emerge como consecuencia de un bombardeo israelí sobre Ciudad de Gaza. AFP

Israel echa a los civiles a bombazos de Ciudad de Gaza como paso previo a su expulsión de la Franja

Miles de soldados hebreos avanzan sobre el terreno sin encontrar apenas resistencia por parte de Hamás mientras el Gobierno de Netanyahu esboza su plan de convertir el enclave en un «boom inmobiliario»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:12

Como ocurrió hace un mes con la declaración oficial de hambruna, ahora tampoco la acusación de genocidio por parte de una comisión de la ONU ... ha influido en los planes de Benjamín Netanyahu en Gaza, unos planes que pasan, según su ministro de Economía, en convertir la Franja en un «boom inmobiliario» para repartírselo con Estados Unidos. Miles de soldados avanzaron por las calles de Ciudad de Gaza protegidos por una ola de fuego aéreo y de artillería que dejó decenas de muertos y destrucción. Por primera vez se produjeron combates con milicianos de Hamás en lugares como Sheikh Radwan, pero hasta el momento apenas han encontrado resistencia. El ejército volvió a ordenar la evacuación de los cientos de miles de personas que quedan hacia el sur, pero muchos no pueden y otros se niegan a abandonar un lugar convertido en zona de combate porque saben que en el sur les espera otro infierno. Nadie huye de forma voluntaria, lo hacen bajo la presión de las bombas y el hambre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Israel echa a los civiles a bombazos de Ciudad de Gaza como paso previo a su expulsión de la Franja

Israel echa a los civiles a bombazos de Ciudad de Gaza como paso previo a su expulsión de la Franja