ElFelipe VI y el presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi. Ep

Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza

Durante su visita a Egipto, el Rey apela al diálogo y «a no desfallecer en el empeño» por alcanzar la paz en la Franja

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:21

En su visita a Egipto y tan cerca de la ofensiva que Israel inició el martes para tomar la Ciudad de Gaza, el rey Felipe ... VI ha difundido este miércoles un mensaje de paz. El monarca español defendió la solución de los dos Estados, en sintonía con la gran mayoría de países de la ONU. Abogó por la creación de un «Estado palestino viable» que reúna los territorios de la Franja, Cisjordania y Jerusalén Este y que «conviva en paz y seguridad con Israel». Consciente de lo «lejos» que está ahora una salida a este conflicto que ya ha causado más de 65.000 víctimas gazatíes, el jefe del Estado dijo que «no hay que desfallecer en el empeño».

