Felipe VI defiende un Estado palestino y critica el «brutal e inaceptable sufrimiento» de Gaza

En su visita a Egipto y tan cerca de la ofensiva que Israel inició el martes para tomar la Ciudad de Gaza, el rey Felipe ... VI ha difundido este miércoles un mensaje de paz. El monarca español defendió la solución de los dos Estados, en sintonía con la gran mayoría de países de la ONU. Abogó por la creación de un «Estado palestino viable» que reúna los territorios de la Franja, Cisjordania y Jerusalén Este y que «conviva en paz y seguridad con Israel». Consciente de lo «lejos» que está ahora una salida a este conflicto que ya ha causado más de 65.000 víctimas gazatíes, el jefe del Estado dijo que «no hay que desfallecer en el empeño».

Las imágenes de la hambruna, de una Gaza devastada por los bombardeos y de miles de personas obligadas al exilio a ninguna parte han generado una conmoción mundial. Felipe VI agradeció a Abdelfatá al Sisi, presidente de Egipto, su papel como mediador tanto para poner fin a la invasión como para que Hamás libere a los rehenes israelíes (unos veinte siguen con vida). «Nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas». En Gaza City permanecen al menos 500.000 ciudadanos mientras el ejército hebreo despliega tropas terrestres, derriba edificios e intensifica el lanzamiento de bombas.

Al Sisi elogió la defensa que hace España de los derechos de los palestinos

El Rey insistió en el diálogo como vía para resolver los conflictos. Ypuso como ejemplo la cordialidad que hay entre España y Egipto. «Es el fruto de una relación bien trabajada: de un impulso del diálogo político a todos los niveles», resaltó. «En tiempos como los que vive el mundo, con graves conflictos, y con tantos desafíos y frentes abiertos, las dinámicas de diálogo sincero y de cooperación leal cobran un significado muy especial. La comunidad internacional debe persistir en ellas, en su búsqueda y en hacerlas duraderas, porque son un faro en momentos oscuros», agregó. Felipe VI recordó que la larga amistad entre Egipto y España «está marcada por una sintonía espontánea, visible en muchos gestos cotidianos, y un sentimiento de fascinación entre nuestros pueblos».

Los Reyes fueron recibidos en el Palacio de Heliópolis por Al Sisi y por la primera dama, Entissar Amer al Sisi, con todos los honores. Antes del almuerzo, el presidente egipcio elogió las «honorables y firmes» posiciones de España en defensa del «legítimo derecho del pueblo palestino a establecer su propio Estado» y en apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo. Y también recordó que España es muy consciente de la «amenaza directa» que suponen la invasión militar israelí de Gaza y la catástrofe humanitaria para acordar la solución de los dos Estados.

Desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 que acabaron con la vida de 1.200 israelíes y desataron la invasión de Gaza, Egipto ha encabezado, junto con Qatar y EE UU, los esfuerzos de mediación entre Israel y Hamás. Sus lazos políticos con Tel Aviv, sin embargo, se han deteriorado con el recrudecimiento de la ofensiva hebrea y su gestión de las negociaciones. Las autoridades egipcias se han mostrado cada vez más críticas y frustradas con la postura adoptada por el Gobierno de Netanyahu.

Un futuro sin Hamás

En esta visita a Egipto que se prolongará hasta el viernes, Felipe VI acudirá a un foro entre empresarios de los dos países para reforzar las relaciones económicas en áreas como la energía y el transporte. Han acompañado al Rey directivos de compañías como Talgo, Técnicas Reunidas y Acciona. En la delegación española está también el ministro de Exteriores. José Manuel Albares, en una comparecencia de prensa celebrada en El Cairo, defendió la paz, el derecho internacional y los derechos humanos como camino para lograr la estabilidad en la región y, también, para «salvar el honor y la dignidad de Europa». Con esa alusión hizo un llamamiento para que otros países del Viejo Continente se impliquen más en la búsqueda de una resolución al conflicto en Gaza.

En su opinión, además del reconocimiento del Estado palestino, la comunidad internacional debe apoyar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para que conforme un futuro Gobierno en la región. Eso sí, advirtió de que Hamás, «una organización terrorista que no quiere la paz», no debe tener «ningún papel» en el porvenir de Palestina.