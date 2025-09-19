Así está siendo la devastación de Gaza City

Miguel Pérez Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

Miles de soldados han tomado ya alrededor de la mitad de la ciudad más grande de la Franja. En menos de una semana han muerto 2,000 palestinos y cuatro militares hebreos. Las Fuerzas de Defensa todavía no han encontrado rastro de los rehenes en manos de Hamás.

El mapa urbano de Gaza City se ha transformado radicalmente con los bombardeos del ejército israelí. Más de 1.800 edificios han sido demolidos o sufrido daños irreparables y muchos de los campamentos callejeros han desaparecido debido a los ataques aéreos y el avance del ejército israelí. Este viernes unos 480.000 palestinos ya habían evacuado una ciudad que hasta hace pocos días acogía a 1,2 millones de personas entre vecinos y refugiados.

Gaza City es la ciudad más grande de Palestina. Antes de la guerra censaba más de 600.000 habitantes. Ocupa 45 kilómetros cuadrados, aunque muchos son ahora un lugar de absoluta devastación.

Los gazatíes que escapan de la capital hacia el sur, como les ordena el ejército, solo tienen la posibilidad de refugiarse en Khan Jounis, Rafah y Al Mawasi. En el segundo de estos enclaves apenas hay oportunidades, Rafah es parte del colchón de seguridad establecido por el ejército y no es un lugar seguro debido a las operaciones militares. En los alrededores de Al Mawasi también se han producido bombardeos. Dos de ellos, sucesivos, en julio acabaron con la vida de 32 civiles pese a tratarse de una 'zona segura'. Esa imprevisibilidad hace que muchas familias decidan retornar hacia el centro de la Franja.

Netiv HaAsara Erez Beit Janun Sederot Ciudad de Gaza ISRAEL Ibad Al-Rahman Beit Janun Jabalia Al-Rimal Norte ZONA ARRASADA Al-Rimal Sur Ciudad Vieja Al-Turuman Zeitún Netiv HaAsara Erez Beit Janun Sederot Ciudad de Gaza ISRAEL Ibad Al-Rahman Beit Janun Jabalia Al-Rimal Norte ZONA ARRASADA Al-Rimal Sur Ciudad Vieja Al-Turuman Zeitún Netiv HaAsara Erez Beit Janun Sederot Ciudad de Gaza ISRAEL Beit Lahia Ibad Al-Rahman Beit Janun Jabalia ZONA ARRASADA Al-Rimal Norte Al-Rimal Sur Ciudad Vieja Al-Turuman Zeitún Netiv HaAsara Erez Beit Janun Sederot Ciudad de Gaza ISRAEL Beit Lahia Ibad Al-Rahman Beit Janun Jabalia ZONA ARRASADA Al-Rimal Norte Al-Rimal Sur Ciudad Vieja Al-Turuman Zeitún

La fuerza aérea primero bombardeó repetidamente Gaza City y, a continuación, entraron las tropas terrestres con tanques y artillería. Los civiles describen las madrugadas como una sucesión de explosiones. Si bien gran parte de la capital de la Franja ha resultado dañada, los barrios de Tel-al-Jawa. Rimal, Zeitouny y Sheikh Radwan han quedado prácticamente borrados del mapa. Los testigos aseguran que todos los edificios han sido alcanzados por las bombas y muchos son ya solo escombros, hasta el punto de que ha desaparecido el dibujo de numerosas calles.

Cinco divisiones para someter la ciudad

36ª Zonas arrasadas 98ª 162ª Mar Mediterráneo ISRAEL Ciudad de Gaza Ruta costera de huida saturada Zonas bajo control palestino 99ª FRANJA DE GAZA Ruta de evacuación forzosa por la ‘carretera Saladino’ 143ª Zona de exclusión dictada por el ejército israelí dentro del territorio de Gaza 36ª Zonas arrasadas 98ª 162ª Mar Mediterráneo ISRAEL Ciudad de Gaza Ruta costera de huida saturada Zonas bajo control palestino FRANJA DE GAZA 99ª Ruta de evacuación forzosa por la ‘carretera Saladino’ 143ª Zona de exclusión dictada por el ejército israelí dentro del territorio de Gaza 36ª 98ª 162ª Zonas arrasadas Ciudad de Gaza Zonas bajo control palestino Mar Mediterráneo 99ª Ruta costera de huida saturada Ruta de evacuación forzosa por la ‘carretera Saladino’ Zonas bajo control palestino FRANJA DE GAZA ISRAEL 143ª Zona de exclusión dictada por el ejército israelí dentro del territorio de Gaza EGIPTO 36ª 98ª 162ª Zonas arrasadas Ciudad de Gaza Zonas bajo control palestino Mar Mediterráneo 99ª Ruta costera de huida saturada Zonas bajo control palestino Ruta de evacuación forzosa por la ‘carretera Saladino’ FRANJA DE GAZA ISRAEL 143ª Zona de exclusión dictada por el ejército israelí dentro del territorio de Gaza EGIPTO

130.000 reservistas han sido movilizados por el ejército de Israel.

Israel ha enviado cinco divisiones. La 98º y la 162º han entrado en Gaza City y tratan de tomar el control absoluto del centro de la capital. La 36º actúa como refuerzo también dentro de la ciudad. Mientras tanto, la 99.ª División combate al norte de la Franja y la 143ª División lucha contra los milicianos islamistas en el sur. Estas dos últimas tienen la misión además de proteger la frontera entre Gaza e Israel.

División 98ª de paracaidistas Fuego

A la División 98º de paracaidistas se la conoce como 'El Fuego'. Es una unidad de élite adscrita a la reserva compuesta por entre 10.000 y 20.000 efectivos. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 lideró la operación terrestre para asaltar Khan Younis y desbaratar el principal bastión de Hamás. En octubre de 2024 se encargó de la invasión de Líbano para eliminar a Hezbolá.

División 162ª acorazada El acero

La 162ª.es una división regular acorazada identificada por el sobrenombre de 'El Acero'. Ya en 1973 se convirtió en una leyenda durante la guerra del Yom Kipur. En Gaza ha sido la responsable de la destrucción masiva de túneles y refugios subterráneos de Hamás, y de la muerte de miles de combatientes. También lo ha pagado con un alto precio. Ha perdido a 265 soldados durante la invasión.

División 36ª acorazada La rabia

La 36ª también es una división acorazada y la más numerosa de todas las fuerzas armadas. La capacidad de ataque de sus tanques y blindados le ha dado un apodo, 'La Rabia', y ha participado en casi todos los conflictos bélicos en los que ha estado implicado su país desde la década de 1950. Su base está en los Altos del Golán.

División 99ª de infantería de reserva 'HaBazak'

La 99ª División es una unidad reciente, creada en 2020, y compuesta por fuerzas de Infantería de reserva. Conocida como 'HaBazak', fue una de las divisiones enviadas a la frontera de Gaza, y en concreto al kibutz Be'eri, inmediatamente después de que Hamás asaltara varias comunidades y desatara una atroz masacre el 7 de octubre de 2023.

División 143ª de infantería Gaza

La 143ª División entró en funcionamiento en 1987 y una de sus misiones primigenias consistió en proteger a los colonos judíos que vivían en la Franja. Es una división especializada en este territorio. Durante casi dos décadas ha sido la punta de lanza de las incursiones en Gaza cada vez que Hamás disparaba un cohete sobre Israel. Destaca en su composición el Batallón de Reconocimiento del Desierto, formado por rastreadores beduinos.

