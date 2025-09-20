Hamás amenaza con convertir Gaza City en un «cementerio de soldados»

Hamás volvió a publicar este sábado fotografías de los rehenes que continúan en su poder con una leyenda que aconsejaba a sus familias despedirse de ... ellos. «Debido a la negativa de Netanyahu y a la capitulación de Eyal Zamir (jefe del Estado Mayor hebreo), una imagen de despedida mientras comienza la operación militar en la ciudad de Gaza», es el mensaje que acompaña a las imágenes, que ya habian sido divulgadas en las primeras horas de la invasión de la capital de la Franja. La milicia difundió las fotos el mismo dia en que se convocaron nuevas manifestaciones contra el primer ministro, que atrajeron a decenas de miles de manifestantes en todo el país, algunas de ellas acompañadas de mensajes muy duros contra el jefe del Gobierno. «Netanyahu pasará a la Historia como un asesino», proclamó la madre de un rehén en una de las concentraciones.

En Catar se producen ligeros movimientos para tratar de reanudar unas negociaciones detenidas abruptamente hace poco menos de dos semanas cuando cazas israelíes dispararon contra el lugar de reunión de la delegación de Hamás en Doha. Los islamistas retrocedieron en sus posiciones, pero también las autoridades cataríes mostraron su intención de suspender toda mediación.

A mediados de esta semana, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, se trasladó a la capital del país para solicitar al reino que reanude las conversaciones, convencido de que «queda poco tiempo» para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza. Estados Unidos se comprometió con Catar a cerrar un importante acuerdo en defensa. El Canal 12 hebreo informó que el Gobierno de Doha quiere una disculpa oficial de Israel por el bombardeo y una compensción para la única víctima catarí del ataque.

La urgencia demostrada por Marco Rubio no es simulada. Aparte de la probabilidad, o no, de que Israel y Hamás pudieran avenirse a firmar un acuerdo de alto el fuego en breve, lo cierto es que la situación en Gaza City se corrompe con el paso de las horas. Los islamistas no parecen dispuestos a ceder la ciudad y han anunciado su disposición a combatir. «Gaza será un cementerio para sus soldados», han amenazado en un comunicado.

Catar quiere una disculpa del Gobierno hebreo por el bombadeo en Doha antes de retomar una posible

«Netanyahu pasará a la Historia como un asesino», subrayan las familias de algunos de los cautivos

La realidad es que las Fuerzas de Defensa hebreas han causado una devastación inmensa en apenas una semana de invasión. Más de 2.100 civiles han muerto en pocos días y 500.000 palestinos han abandonado el enclave en dirección a los atestados campamentos del sur. En Canal 12 difundió anoche que los soldados avanzan barrio por barrio y están encontrando una oposición muy baja.

Cautela con los túneles

Pero, incluso así, el ejército parece desplazarse con más cautela de lo que aparenta. Una información publicada en 'The Jerusalem Post' afirma que las tropas han suspendido las incursiones dentro de los subterráneos que recorren la ciudad para no poner en peligro a los rehenes, una directriz que el jefe del Estado Mayor estableció al comienzo de la ocupación y que se mostró dispuesto a cumplir «en todo lo posible» . Pero hay más. Hamás podría haber sumado voluntarios en la capital hasta acercarse a los 10.000 milicianos, aunque con una formación en combate escasa. La misma información señala que los islamistas estarían reconstruyendo algunos de sus túneles dañados en Gaza City.

La cuestión de los secuestrados se torna cada vez más gris. Hamás ha avisado de que «están dispersos por los barrios de la ciudad y no nos preocuparemos por sus vidas mientras Netanyahu haya decidido matarlos», según un comunicado del brazo armado, las Brigadas al-Qassam de Hamás, hecho público el jueves. «El inicio de esta operación criminal y su expansión significa que no recuperarán a ningún rehén, ni vivo ni muerto».

Estos mensajes han multiplicado la tensión de los familiares, que en las manifestaciones de este sábado aconsejaron a Netanyahu que «expíe» sus culpas durante la cercana temporada de festividades judías. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto también a mostrar su pesimismo y señalado que «muy cerca» de 40 cautivos están posiblemente muertos. Hamás tiene en su poder a 48 rehenes. De ellos, una veintena se consideraban que habrían sobrevivido mientras del resto solo se esperaba que la milicia devolviera sus cadáveres. Pero el último tuit de Trump ha aumentado la desesperanza de las familias.