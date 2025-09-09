Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este martes en Estrasburgo. EFE

Ucrania, Gaza y Trump marcan el discurso de Von der Leyen ante la Eurocámara

La presidenta de la Comisión Europea afronta un curso político en el que tendrá dificultades para lograr el apoyo del Parlamento

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Enviada especial. Estrasburgo

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:43

El discurso sobre el Estado de la Nación, que cada año ofrece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siempre genera expectativa. ... Más si cabe en este curso político, en el la Unión Europea (UE) se encuentra en una encrucijada económica -con los coletazos del acuerdo comercial con Estados Unidos (EE UU)- y también en materia de política exterior -con la guerra en Ucrania y el aumento de la presión de la ciudadanía y de los estados para poner fin a la ofensiva israelí sobre Gaza-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

