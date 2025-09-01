Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

La aeronave en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea ha tenido problemas con los servicios de navegación cuando se disponía a tomar tierra

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:10

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sufrido una supuesta interferencia rusa que ha desactivado ... los servicios de navegación GPS en el momento que se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro, por lo que los pilotos se vieron obligados a usar mapas de papel. Según ha adelantado el periódico 'Financial Times', las autoridades de Bulgaria han informado a Bruselas de que sospechan que Moscú está detrás de este suceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  9. 9 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  10. 10

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria

El avión de Ursula von der Leyen sufre un ataque ruso en su GPS cuando aterrizaba en Bulgaria