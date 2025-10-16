Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Coches patrulla de la Policía de Biarritz, en una imagen de archivo. Reuters

La Policía francesa evita un atentado en Biarritz contra un opositor a Vladímir Putin

La Fiscalía Antiterrorista ha informado de la detención de cuatro sospechosos a raíz de una investigación abierta el mes pasado

L. G.

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:49

Comenta

Los servicios de seguridad de Francia frustraron este jueves un atentado en Biarritz contra un opositor del presidente de Rusia, Vladímir Putin. La Dirección General ... de Seguridad Interior (DGSI) detuvo a cuatro hombres -de entre 26 y 38 años-, en el marco de una investigación abierta a mediados de septiembre «relacionada con un plan de acción contra un opositor ruso», según confirmaron fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) a Europa Press.

