Diana Loginova, conocida como 'Naoko', al comparecer en el tribunal de San Petersburgo. Reuters

La Justicia rusa condena a 13 días de prisión a la joven que cantó canciones contra Putin

La estudiante de música Diana Loginova congregó a decenas de personas en un festival callejero en San Petersburgo en el que interpretó un título prohibido por Moscú

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:57

Comenta

El pasado miércoles fue arrestada la estudiante de música Diana Loginova, con nombre artístico 'Naoko', por «desacreditar públicamente las Fuerzas Armadas» y «organizar una concentración ... ciudadana en lugares públicos». Ella ha desmentido los cargos pero el Tribunal del Distrito de Dzerzhinsky de San Petersburgo ha sido firme en su decisión: la han condenado a 13 días de cárcel. Según testigos oculares ella y su grupo musical, 'Stoptime' congregaron a una multitud en la entrada del metro Ploshad Vosstaniya, algo que denunciaron residentes de la ciudad porque tenían dificultades para entrar en el subterráneo.

