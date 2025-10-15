Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente ruso, Vladímir Putin, en una comparecencia en Moscú. AFP

La Policía rusa detiene a una estudiante por cantar una canción contra Putin

La joven interpretó en una actuación callejera un título del grupo 'Noize MC' que el Gobierno ha prohibido por convertirse en un himno para los opositores

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Diana Loginova, más conocida artísticamente como Naoko, ha sido detenida este miércoles por «desacreditar públicamente las Fuerzas Armadas» y «organizar una concentración ciudadana en lugares ... públicos» al haber participado en un espectáculo callejero en la que se cantaron canciones prohibidas críticas contra el Gobierno ruso. Esta estudiante de música de 18 años es una de las personas que interpretó títulos de diferentes grupos rusos populares en las calles de San Petersbugo, entre los cuáles se encuentran 'Zemfira', 'Monetochka' y 'Noize MC'. Este último es el más conocido de los tres y el más crítico con el presidente, Vladímir Putin, hasta el punto de que es considerado por las autoridades como «agente extranjero» y una de sus canciones, «El lago de los cisnes cooperativo», está prohibida en Rusia desde la primavera. Según publican medios como Fontanka, Naoko ya se encuentra en libertad pero se la podría juzgar por los cargos previamente mencionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Policía rusa detiene a una estudiante por cantar una canción contra Putin

La Policía rusa detiene a una estudiante por cantar una canción contra Putin