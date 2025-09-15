Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los 21 gobernadores que se presentaban a la reelección en las regionales rusas se mantienen en el cargo

1.600 veteranos de guerra han cambiado el frente por puestos políticos de baja relevancia a la espera de poder convertirse en el futuro en parte de la élite del país

Àlex Bustos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:57

Este domingo ha finalizado la macro-jornada electoral que ha llamado a las urnas a los rusos de 81 regiones (de las 89 que Rusia ... reconoce como propias), de la que salieron pocas sorpresas. Todos los 21 gobernadores que buscaban revalidar su liderazgo podrán seguir al frente de sus respectivas regiones. La mayoría de ellos, 20, eran de Rusia Unida, el partido del presidente ruso Vladímir Putin y el restante era un candidato independiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  5. 5

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  6. 6

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  7. 7 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  8. 8 David de Jorge: «He aprendido a disfrutar hoy sin aplazar los placeres a mañana»
  9. 9 El calentón de Xabi Alonso con el árbitro en el Real Sociedad - Real Madrid: «No quiero, pero me hacéis pensar mal»
  10. 10 Estos son los beneficios de beber un vaso de agua caliente por la mañana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los 21 gobernadores que se presentaban a la reelección en las regionales rusas se mantienen en el cargo

Los 21 gobernadores que se presentaban a la reelección en las regionales rusas se mantienen en el cargo