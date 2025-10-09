Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión ministerial este jueves en París. AFP

Macron alarga el suspense sobre su primer ministro

El Elíseo deja la puerta abierta a nombrar de nuevo a Lecornu, aunque él asegura que «mi misión ha terminado»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:50

La expectación en Francia no se centraba este jueves alrededor del Nobel de Literatura -el ganador fue finalmente el húngaro László Krasznahorkai- o de la ... Paz, sino sobre el nombre del primer ministro. El país vecino vuelve a estar encerrado en un bucle informativo y político que se ha vuelto recurrente y agotador durante el último año. Tres responsables del Ejecutivo han dimitido en apenas diez meses. Después de la renuncia de Sébastien Lecornu el lunes por la mañana, el gabinete del presidente, Emmanuel Macron, indicó el miércoles por la noche que «nombraría a un primer ministro en las próximas 48 horas».

