Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sébastien Lecornu en el plató de France 2.

Sébastien Lecornu en el plató de France 2. AFP

Macron descarta un adelanto electoral y nombrará a otro primer ministro en 48 horas

El dimisionario Lecornu da por finalizada su «misión» en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en Francia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:07

Comenta

La posibilidad de un adelanto electoral pierde fuelle en Francia. El primer ministro, Sébastien Lecornu, que dimitió el lunes, lo aseguró el miércoles por la ... noche en una entrevista televisiva, aunque la decisión final depende del jefe del Estado, Emmanuel Macron. «He dicho al presidente de la República que se aleja la perspectiva de una disolución» de la Asamblea Nacional, declaró el responsable del Ejecutivo, nombrado el pasado 9 de septiembre. «Pienso que la situación permite que el presidente nombre a un primer ministro en las próximas 48 horas», añadió en el telediario nocturno de France 2. El Elíseo confirmaba poco después que la elección del sucesor de Lecornu se produciría en un plazo máximo de 48 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  7. 7

    Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  8. 8 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  9. 9 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  10. 10 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Macron descarta un adelanto electoral y nombrará a otro primer ministro en 48 horas