Lecornu anunció el domingo la composición de su gabinete. AFP

Lecornu revalida la coalición entre macronistas y derecha republicana en un Gobierno continuista

El primer ministro de Francia anuncia la composición de un Ejecutivo en el que repite la mayoría de los integrantes del gabinete saliente del destituido François Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:22

Tras haber batido un récord de lentitud en Francia a la hora de componer un Gobierno -más de 25 días-, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ... ha desvelado finalmente este domingo a última hora de la tarde los principales miembros de su gabinete. El nuevo Ejecutivo galo incorpora pocas novedades y resulta claramente continuista respecto al de François Bayrou, obligado a dimitir el 9 de septiembre tras perder un voto de confianza en la Asamblea Nacional. Consiste en una repetición de la coalición entre los partidos afines al presidente, Emmanuel Macron, y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR).

