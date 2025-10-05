Lecornu revalida la coalición entre macronistas y derecha republicana en un Gobierno continuista

Tras haber batido un récord de lentitud en Francia a la hora de componer un Gobierno -más de 25 días-, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ... ha desvelado finalmente este domingo a última hora de la tarde los principales miembros de su gabinete. El nuevo Ejecutivo galo incorpora pocas novedades y resulta claramente continuista respecto al de François Bayrou, obligado a dimitir el 9 de septiembre tras perder un voto de confianza en la Asamblea Nacional. Consiste en una repetición de la coalición entre los partidos afines al presidente, Emmanuel Macron, y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR).

De los 18 ministros anunciados, 13 de ellos ya formaban parte del anterior gabinete. Repiten en su cargo los titulares de Justicia (Gérald Darmanin), Interior (Bruno Retailleau), Educación (Élisabeth Borne), Trabajo y Sanidad (Catherine Vautrin), Asuntos Exteriores (Jean-Noël Barrot)… Manuel Valls, que ejerció como responsable del Ejecutivo entre 2014 y 2016 y fue concejal en Barcelona entre 2019 y 2021, también continuará al frente de la cartera de Ultramar. Y Cultura sigue en manos de la mediática y polémica Rachida Dati, a pesar de que será juzgada el año que viene por un presunto caso de corrupción con Renault.

La principal novedad en el nuevo Gobierno es la vuelta de Bruno Le Maire. El ministro de Economía entre 2017 y 2024 regresa al equipo gubernamental, tras haber estado los últimos meses impartiendo clases en una escuela de negocios en Lausana (Suiza). Este dirigente, cuya gestión fue criticada al haber dejado un elevado déficit público (del 5,8% del PIB al final del año pasado), reemplaza a Lecornu al frente del Ministerio de Defensa, cartera de gran relevancia en plena guerra de Ucrania y tensión mediática y política por las incursiones de drones en Europa.

Cambio en Economía

También resulta novedosa la incorporación al frente del Ministerio de Economía del diputado macronista Roland Lescure, que era uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Este representante franco-canadiense, que es economista de formación, deberá llevar las riendas de las complejísimas negociaciones presupuestarias en un país endeudado y con una muy fragmentada Asamblea Nacional. Esa tarea ya le costó hace un año el cargo al entonces primer ministro, Michel Barnier, y más recientemente a Bayrou.

Un gouvernement vient d’être nommé.



Conformément à mes engagements, il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement. Pas de surprise.



Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France.… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 5, 2025

La tercera novedad relevante consiste en la designación de Éric Woerth al frente de Territorios. Quien fuera ministro durante la presidencia de Nicolas Sarkozy fue juzgado por el caso de la financiación libia de la campaña presidencial de 2007, pero quedó absuelto, siendo el único político al que no condenaron. Aunque podrían juzgarlo de nuevo en segunda instancia por ese sombrío caso -la Fiscalía recurrió el veredicto-, el fallo emitido el 25 de septiembre le permite incorporarse al Gobierno.

Además de su carácter continuista, el nuevo Ejecutivo destaca por girar un poco más hacia la derecha. No repiten en su cargo dos de los tres dirigentes socialistas que formaban parte del gabinete de Bayrou: François Rebsamen y Éric Lombard, un banquero con buenas relaciones con el expresidente François Hollande que llevaba las riendas de Economía desde finales de diciembre. Valls es el único ministro con un pasado en el centro-izquierda.

Reacción «Se lo dijimos claramente: es la ruptura o la censura. En el anuncio de esta noche (…) no hay nada de esa ruptura» Jordan Bardella Agrupación Nacional

La composición del gabinete no ha gustado a las oposiciones, de las que depende Lecornu para resistir en el cargo más allá de este otoño. «¿Tanta espera para esto? El Gobierno incluye un 80% de ministros de LR o que formaron parte de ese partido», ha lamentado en la red social X Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos), que presentará la semana que viene una moción de censura. Igual de contundente se ha mostrado Jordan Bardella, número dos de la ultraderechista Agrupación Nacional: «Se lo dijimos claramente: es la ruptura o la censura. En el anuncio de esta noche (…) no hay nada de esa ruptura».

«Estos ministros tienen la difícil tarea de aprobar unos presupuestos antes del 31 de diciembre (…). La han aceptado sabiendo que deben llegar a acuerdos con las oposiciones», ha asegurado Lecornu en su cuenta de X. Aunque renunció el viernes a utilizar un polémico decreto gubernamental, la tarea que les espera no será nada fácil. Las dos formaciones bisagra en el Parlamento (Partido Socialista y Agrupación Nacional) están ahora mismo poco satisfechas con el responsable del Ejecutivo. Y amenazan con votar una moción de censura en las próximas semanas o meses.