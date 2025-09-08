Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer ministro francés, François Bayrou, en la Asamblea Nacional. AFP

Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos

Una amplia mayoría de la Asamblea Nacional francesa niega la confianza a Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:08

«Esta prueba de la verdad la quise. Algunos de vosotros piensan que es irracional y arriesgada. Pero el mayor riesgo hubiera sido continuar como ... de costumbre». El primer ministro galo, François Bayrou, reconoció este lunes que el último episodio de la inestable política francesa lleva su autoría. El responsable del Ejecutivo había decidido el 25 de agosto someterse a un voto de confianza, con muy pocas opciones de superarlo. Esta tarde se confirmó su derrota que lo obliga constitucionalmente a dimitir. No había ningún suspense respecto al fracaso de la extraña maniobra de Bayrou, cuyo principal interrogante es si tendrá alguna utilidad en la etapa de inestabilidad política en la que se adentra el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

