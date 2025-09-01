Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

François Bayrou se someterá el lunes 10 a una moción de confianza. Reuters

Francia arranca el curso con el Gobierno en el aire y la amenaza de un parón nacional

La protesta prevista para el miércoles 10 coge fuerza y añade presión a Macron, que salvo sorpresa verá dos días antes caer al Ejecutivo de Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:41

El rincón conocido como Prado del Triángulo del parque de la Villette sirvió este verano como escenario para ver cine al aire libre en París. ... Centenares de personas se reunieron allí el pasado jueves por la tarde. Pero, esta vez, el motivo de su presencia no era disfrutar de una película, sino otra actividad cada vez más frecuente en las últimas semanas en Francia: participar en una asamblea para organizar la jornada de protestas del miércoles 10 de septiembre, también conocida como el movimiento 'Bloquons tout' (Bloquearlo todo).

