Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Arranca el partido en Inglaterra
El presidente francés, Emmanuel Macron. AFP

Macron disfruta de una tregua veraniega antes de la tormenta política de otoño en Francia

El presidente se anota un éxito diplomático con la conferencia sobre Palestina pero ve peligrar el Gobierno de Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:10

El presidente francés, Emmanuel Macron, disfruta de unas vacaciones estudiosas en el Fuerte de Brégançon. Como cada verano desde su llegada al Elíseo en 2017, ... pasa esta primera quincena de agosto en la residencia presidencial en la Costa Azul, en el sudeste del país. Estas dos semanas en el Var son una breve tregua en medio de un verano políticamente complicado, y que precede a un otoño que se prevé muy tenso. No en vano, el nuevo curso político podría desembocar en una moción de censura exitosa contra el Gobierno de François Bayrou, compuesto por una coalición entre los partidos afines a Macron y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  7. 7 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    Histórico triunfo del guipuzcoano Ander Garaiar en los 100 metros
  10. 10

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Macron disfruta de una tregua veraniega antes de la tormenta política de otoño en Francia

Macron disfruta de una tregua veraniega antes de la tormenta política de otoño en Francia