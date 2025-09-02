Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jordan Bardella y Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, tras su encuentro con el primer ministro francés. Reuters

Le Pen entierra las pocas opciones de Bayrou para superar el voto de confianza

Los representantes de Agrupación Nacional aseguran que «no ha habido ningún milagro» y que el 8 de septiembre votarán en contra de la continuidad del Gobierno, lo que aboca al primer ministro de Francia a la dimisión

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:04

Los dirigentes de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) la habían bautizado como una simple «reunión de cortesía republicana». Los peores ... presagios —y previsibles— para el primer ministro galo, François Bayrou, se han cumplido. Después de apenas una hora de reunión este martes por la mañana con el responsable del Ejecutivo, Marine Le Pen y el número dos de su partido, el eurodiputado Jordan Bardella, han reafirmado su voto en contra en la moción de confianza del 8 de septiembre. De esta manera, han enterrado las pocas opciones de Bayrou para superar esa criba parlamentaria, organizada por su propia iniciativa para intentar salvar su impopular plan presupuestario.

