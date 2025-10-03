Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer ministro galo, Sébastien Lecornu. EFE

Lecornu renuncia a un polémico decreto gubernamental para suavizar la oposición de socialistas y lepenistas

El anuncio del primer ministro de Francia da un mayor peso a las oposiciones en la elaboración de los presupuestos del año que viene, pero no le garantiza sacar adelante esas cuentas ni resistir en el cargo más allá de este otoño

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:44

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, mueve ficha para evitar una muerte súbita en la Asamblea Nacional en los próximos meses. El responsable del Ejecutivo ... ha anunciado este viernes que renuncia a utilizar el polémico decreto gubernamental 49.3 para sacar adelante los presupuestos del año que viene. «Cada diputado debe disponer de su poder (…), debe asumir sus responsabilidades», ha asegurado desde el patio del Palacio de Matignon en su primera comparecencia en público desde el acto de toma de posesión el 10 de septiembre.

