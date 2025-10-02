La movilización decae en Francia en la tercera huelga general a la que se enfrenta Lecornu

Los sindicatos franceses intentan mantener la presión sobre el primer ministro galo, Sébastien Lecornu. Al menos 85.000 personas se han manifestado este jueves en ... el conjunto del territorio galo en contra de los recortes, que el actual Gobierno en funciones defiende para reducir el elevado déficit público de Francia. Representa la tercera huelga general a la que se enfrenta el responsable del Ejecutivo, de 39 años, en los poco más de 20 días que lleva en el cargo. Según los primeros datos del Ministerio del Interior, que irán creciendo durante la tarde, el seguimiento está siendo inferior que el 18 de septiembre, cuando entre 506.000 (policía) y más de un millón de personas (sindicato) salieron a la calle.

Como ya sucedió hace dos semanas, esta huelga nacional ha sido organizada por una coalición de los principales sindicatos del país, desde la moderada CFDT hasta la más combativa y radical CGT. «¿El primer ministro está dispuesto a que los esfuerzos se repartan de manera justa? Un reparto justo, ese es nuestro lema», aseguró la secretaria general de la CFDT, Marylise Léon, en una entrevista radiofónica para RTL. «Si Emmanuel Macron sigue negándose a cambiar de política, esta crisis democrática se convertirá en una crisis de régimen», advirtió, por su lado, la líder de la CGT, Sophie Binet, en declaraciones a la emisora RMC.

Sin embargo, esta unidad de las ocho organizaciones de trabajadores más relevantes no parece esta vez que vaya a ser sinónima de una movilización igual de multitudinaria que en septiembre. La del día 18 representó la jornada de protestas más concurrida en Francia desde el 1 de mayo de 2023.

La huelga no ha afectado de manera significativa la circulación de los trenes ni de los metros en la zona metropolitana de París. El Snes-FSU, principal sindicato en la educación secundaria, ha informado de 27% de los profesores en huelga, mientras que a mediados de septiembre eran el 45%. En cambio, la Torre Eiffel sí que estuvo cerrada este jueves a causa del paro nacional.

Anuncio del nuevo Gobierno previsto para esta semana

Las autoridades han desplegado un total de 76.000 antidisturbios en las 250 manifestaciones que se celebran por toda Francia. La mayoría de esas marchas transcurren bajo un ambiente festivo, y así lo refleja que el Ministerio del Interior no ha informado por ahora de datos de detenidos. La más multitudinaria tiene lugar en la capital gala. Ha empezado a las dos del mediodía en la Plaza de Italia y se terminará cerca de la zona de la Asamblea Nacional, donde los diputados empezaron el nuevo curso el miércoles.

🔴 MARSEILLE | De nombreux travailleur•euse•s du social et du médico-social organisent pour la première fois un cortège commun dans la manifestation en cours sur le Vieux-Port pic.twitter.com/CGSAI5SXZn — Révolution Permanente PACA (@RP_PACA) October 2, 2025

La Cámara Baja será este otoño el escenario de un acalorado debate presupuestario, del que dependerá el futuro de Lecornu, quien aún no ha compuesto su Gobierno. Tras haber batido el récord de Michel Barnier que tardó 16 días en formar su gabinete, el actual responsable del Ejecutivo ha indicado que anunciará los nombres de los nuevos ministros antes del lunes que viene. El próximo Ejecutivo consistirá seguramente en una repetición de la alianza entre los partidos afines a Macron y la derecha tradicional de Los Republicanos.

Desde que asumió el cargo el 10 de septiembre, Lecornu ha llevado a cabo una política comunicativa minimalista, basada en ir deslizando unas pocas medidas cada semana. Primero, anunció que renunciaba a la supresión de dos de los once días festivos del calendario laboral —la medida más impopular del plan presupuestario de su predecesor, François Bayrou—; luego informó de la supresión del Servicio Nacional Universal, intento fallido de Macron para resucitar la mili en Francia; y el miércoles envió una carta a los sindicatos indicándoles que retomaría una medida prevista por el anterior primer ministro para mejorar el cálculo de las pensiones de jubilación para las madres.

«Mi prioridad es la reducción del gasto»

Pese a esos anuncios, Lecornu todavía no ha explicado al detalle cuáles son sus planes con los presupuestos del 2026, cuyo primer borrador será entregado este jueves por la tarde a un organismo vinculado al Tribunal de Cuentas «La incertidumbre y la ambigüedad política frenan la movilización», reconoció Aurélie Gagnier, secretaria general del FSU-SNUipp. Las organizaciones de trabajadores no solo exigen al responsable del Ejecutivo que apueste por una menor austeridad que Bayrou —su plan estaba valorado en un total de 44.000 millones de euros—, sino también que derogue (o suspenda) la aplicación de la impopular reforma de las pensiones de 2023 y aumente los impuestos para los más ricos, por ejemplo, a través de la «tasa Zucman».

«Mi prioridad es la reducción del gasto público», defendió Lecornu el sábado pasado en las páginas del diario Le Parisien. En esa entrevista, expresó su oposición a derogar o suspender la reforma de las pensiones y a la aprobación de la «tasa Zucman». Además de un portazo a las exigencias de los sindicatos, esos anuncios dificultan un posible acuerdo con el Partido Socialista.

Sin un pacto con los socialistas, la posibilidad de que Lecornu evite una censura parlamentaria dependerá de la extrema derecha. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiguió el miércoles dos de las seis vicepresidencias en el Parlamento gracias a los votos de los diputados afines a Macron. Una repartición de los cargos en la Asamblea que algunos ven en Francia como un primer indicio de un incierto acuerdo entre macronistas y lepenistas para los presupuestos.