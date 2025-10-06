Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu tras menos de un mes en el cargo
Sébastien Lecornu.

Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu tras menos de un mes en el cargo

La renuncia se produce ante la amenaza seria de una moción de censura exitosa y después de que la composición de su Ejecutivo no gustara a la derecha republicana

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:55

Comenta

Nuevo episodio en el polvorín permanente en que se ha convertido la política en Francia. El primer ministro galo, Sébastien Lecornu, ha presentado este lunes ... por la mañana su dimisión, que ha sido aceptada por el presidente, Emmanuel Macron. Ha tomado esta decisión menos de un mes después de haber asumido el cargo el 10 de septiembre. Su renuncia llega tras el anuncio de la composición de su gabinete, con 18 ministros, la mayoría heredados del anterior Gobierno, el domingo por la tarde.

