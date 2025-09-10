El nuevo primer ministro de Francia promete «una ruptura» respecto a Bayrou

El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, prometió este miércoles al mediodía «una ruptura» tanto «en el fondo como la forma», durante la ceremonia ... de traspaso de carteras con su predecesor, François Bayrou. «Tenemos que cambiar, ser más creativos, y a veces más técnicos, y más serios en la manera de trabajar con las oposiciones», aseguró en ese acto celebrado en el Palacio de Matignon, en París. Este joven dirigente, de 39 años, se refería a la complejísima negociación en Francia de los presupuestos de 2026, con los que el anterior Gobierno quería reducir el elevado déficit del país (del 5,4% al cierre de este año).

Bayrou se vio obligado a dimitir el martes al mediodía tras haber perdido el día antes un voto de confianza en la Asamblea Nacional, al que decidió someterse en aras de salvar un impopular plan de austeridad (valorado en un total de 44.000 millones de euros). Menos de cinco horas después de que el veterano dirigente hubiera presentado su renuncia, el presidente Emmanuel Macron nombró a Lecornu.

El hasta ahora ministro de Defensa asume las riendas gubernamentales con la reputación de ser un fiel escudero del jefe del Estado, así como de tener un perfil continuista respecto a sus predecesores. Lo que no resulta un gran elogio en la situación actual en Francia, en que el conservador Michel Barnier solo duró tres meses al frente del Gobierno y Bayrou, menos de nueve.

Lecornu intentó desmarcarse de esa imagen en su primer discurso: «Quiero decir a los franceses que lo conseguiremos». Tras el acto de toma de posesión, se reunirá este jueves con los líderes de los partidos afines a Macron y de la derecha tradicional de Los Republicanos, formación en la que militó hasta 2017. Más adelante, está previsto que discuta con representantes sindicales y de la oposición. Si quiere darle una mínima estabilidad al país, deberá suavizar la oposición del Partido Socialista o de la extrema derecha de Marine Le Pen.