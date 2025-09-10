Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en el centro de la imagen, durante una reunión este miércoles en París. AFP

El nuevo primer ministro de Francia promete «una ruptura» respecto a Bayrou

El joven Sébastien Lecornu defiende que hace falta «ser más serios» a la hora de negociar con las oposiciones durante el acto de toma de posesión

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:09

El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, prometió este miércoles al mediodía «una ruptura» tanto «en el fondo como la forma», durante la ceremonia ... de traspaso de carteras con su predecesor, François Bayrou. «Tenemos que cambiar, ser más creativos, y a veces más técnicos, y más serios en la manera de trabajar con las oposiciones», aseguró en ese acto celebrado en el Palacio de Matignon, en París. Este joven dirigente, de 39 años, se refería a la complejísima negociación en Francia de los presupuestos de 2026, con los que el anterior Gobierno quería reducir el elevado déficit del país (del 5,4% al cierre de este año).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  9. 9 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  10. 10

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El nuevo primer ministro de Francia promete «una ruptura» respecto a Bayrou

El nuevo primer ministro de Francia promete «una ruptura» respecto a Bayrou