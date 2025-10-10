Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sébastien Lecornu y Emmanuel Macron. AFP

Macron nombra de nuevo a Lecornu como primer ministro tras cinco días de culebrón

El presidente de Francia designa jefe del Ejecutivo al mismo dirigente de centro-derecha que dimitió el lunes tras una reunión en el Elíseo con la oposición que se termina sin acuerdo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:26

Francia se ha convertido en la nueva Italia. Los seriales de su muy inestable política representarían un brillante guion si se tratara de una ficción. ... Pero es la realidad y este viernes por la noche concluyó un esperpéntico (y preocupante) culebrón de más de cinco días. Con un comunicado poco antes de las diez de la noche -una hora realmente tardía para hacer un anuncio de este tipo-, el Elíseo indicó que el presidente galo, Emmanuel Macron, nombra de nuevo a Sébastien Lecornu como primer ministro.

