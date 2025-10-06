Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ex primeros ministros Bayrou y Lecornu, que no suman un año en el cargo entre los dos. EFE

Bayrou, Attal, Cazeneuve, Cresson... Los otros primeros ministros efímeros de Francia

Hasta siete dirigentes antes de Sébastien Lecornu duraron menos de un año al frente del Gobierno galo debido a crisis económicas, maniobras electorales o el rechazo de la oposición

María Rego

María Rego

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:14

Comenta

Sébastien Lecornu ha cosechado dos récords en su corto paso por la Historia de Francia como primer ministro. El primero, el tiempo que tardó en ... dar forma a su gabinete: 25 días. El segundo, su duración en el puesto: menos de un mes. Y ambos 'logros' están conectados, porque el dirigente ha dimitido sólo unas horas después de anunciar la composición de su Gobierno, muy criticada por la oposición, que llegó a amenazar con una moción de censura con muchas opciones de salir adelante. Lecornu ha sido más rápido que otros antecesores en su cargo, cierto, pero también es verdad que la Quinta República gala, y en especial su etapa más reciente, está salpicada de mandatarios breves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  7. 7

    La Real toca fondo en Anoeta
  8. 8 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  10. 10

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bayrou, Attal, Cazeneuve, Cresson... Los otros primeros ministros efímeros de Francia

Bayrou, Attal, Cazeneuve, Cresson... Los otros primeros ministros efímeros de Francia