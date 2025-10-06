Bayrou, Attal, Cazeneuve, Cresson... Los otros primeros ministros efímeros de Francia

Sébastien Lecornu ha cosechado dos récords en su corto paso por la Historia de Francia como primer ministro. El primero, el tiempo que tardó en ... dar forma a su gabinete: 25 días. El segundo, su duración en el puesto: menos de un mes. Y ambos 'logros' están conectados, porque el dirigente ha dimitido sólo unas horas después de anunciar la composición de su Gobierno, muy criticada por la oposición, que llegó a amenazar con una moción de censura con muchas opciones de salir adelante. Lecornu ha sido más rápido que otros antecesores en su cargo, cierto, pero también es verdad que la Quinta República gala, y en especial su etapa más reciente, está salpicada de mandatarios breves.

Desde 1958, cuando se instauró la Quinta República en Francia, siete primeros ministros han aguantado menos de un año en el cargo. El gaullista Maurice Couve de Murville (julio de 1986-junio de 1969) da inicio a esta lista. Llegó al poder poco después de las protestas de Mayo del 68 y con una larga trayectoria ministerial a sus espaldas, al frente de Exteriores durante una década y apenas unas semanas como titular de Economía antes de convertirse en jefe del Gobierno galo. La renuncia de Charles de Gaulle precipitó su caída, aunque permaneció casi veinte años más en la primera línea pública como diputado en la Asamblea Nacional.

La primera mujer en convertirse en primera ministra de Francia, la socialista Édith Cresson (mayo de 1991-abril de 1992), fue también una líder efímera. Su experiencia como alcaldesa de Châtellerault, un puesto que ocupó durante casi década y media, y como ministra de Comercio Exterior, Turismo o Asuntos Europeos no le valió para llegar al año en el Palacio de Matignon. Su sucesor, y compañero de partido, tampoco cumplió los doce meses en el cargo, aunque su final fue mucho más trágico. Pierre Bérégovoy (abril de 1992-marzo de 1993), que había participado en la fundación del actual Partido Socialista francés (PS), se quitó la vida apenas un mes después de su cese, envuelto en un escándalo por aceptar supuestamente un préstamo de un millón de francos por parte de un empresario para comprarse un apartamento.

La 'era Macron'

Tras Bérégovoy se abrió un periodo de cierta estabilidad en el país con Lionel Jospin o François Fillon, por ejemplo, que resistieron cinco años como primeros ministros. El socialista Bernard Cazeneuve (diciembre de 2016-mayo de 2017) rompió esa relativa buena racha tras heredar el cargo de manos de Manuel Valls cuando renunció para presentarse a las elecciones presidenciales de 2017. No ganó y la victoria de Emmanuel Macron en esa cita con las urnas derivó en la dimisión de Cazeneuve y todo su equipo. El nombre de este dirigente, que abandonó el PS en 2022, ha sonado en los últimos años para liderar varios Ejecutivos, precisamente con Macron como inquilino del Elíseo.

Ampliar Emmanuel Macron y Gabriel Attal, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2024 con el primer ministro ya dimitido. Reuters

El actual presidente tiene el dudoso honor de acumular el mayor número de primeros ministros que no han cumplido un año al frente de sus respectivos gobiernos, condicionados en parte por una Asamblea Nacional muy fragmentada. De hecho, los cuatro últimos -de los cinco que se han marchado bajo su segundo mandato- apenas suman 22 meses en el poder. Gabriel Attal (enero-septiembre 2024) es por ahora el dirigente más joven que ha tenido el país, donde introdujo cambios como ministro de Educación en favor del laicismo como la prohibición de la abaya musulmana en los centros escolares. En Matignon, sin embargo, no tuvo tiempo para impulsar su programa político ya que el adelanto electoral promovido por Macron, y los malos resultados cosechados, se saldó con la renuncia de Attal en julio de 2024, aunque quedó en 'pause' hasta después de los Juegos Olímpicos de París.

A sus sucesores en el puesto no les fue mejor. De hecho, Michel Barnier, quien recogió el testigo de Attal, duró tres meses (septiembre-diciembre de 2024). Había desarrollado su carrera, sobre todo, en la UE, donde ejerció como comisario en dos etapas diferentes y su andadura como primer ministro de Francia acabó con una moción de censura de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular que apoyó la extrema derecha. La aprobación de una parte de los presupuestos, la dedicada a la Seguridad Social, mediante decreto fue el detonante. La economía, de nuevo, se llevó por delante a su sucesor, François Bayrou (diciembre de 2024-septiembre de 2025), que presentó un plan de recortes -incluida la supresión de dos festivos del calendario laboral- que desató la polémica y una ola de protestas en las calles. Tras el verano se sometió a un voto de confianza promovido por él mismo en la Asamblea Nacional que, como era previsible, perdió.