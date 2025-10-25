Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jean-Bernard Gaillot-Renucci ha participado en las campañas de varios presidentes franceses.

Jean-Bernard Gaillot-Renucci | Exasesor del macronismo en la Asamblea Nacional

«Macron se cree que es el sol y que todo el mundo orbita a su alrededor»

El consejero cree que la suspensión temporal de la reforma de las pensiones revela que el presidente francés acepta que su segundo mandato no ha servido para nada

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:01

Comenta

Jean-Bernard Gaillot-Renucci representa a un tipo de militante y político cada vez más frecuente en Francia: aquellos que creyeron en el presidente, Emmanuel ... Macron, y ahora están decepcionados con él. Con una larga experiencia a sus espaldas tras participar en las campañas del socialista François Mitterrand y del conservador Jacques Chirac, ejerció como secretario general de la Derecha con el actual inquilino del Elíseo, una de las corrientes iniciales del macronismo. También trabajó como asesor parlamentario en la Asamblea Nacional para el partido presidencial, un espacio que abandonó hace un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Macron se cree que es el sol y que todo el mundo orbita a su alrededor»

«Macron se cree que es el sol y que todo el mundo orbita a su alrededor»