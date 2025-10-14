Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lecornu, durante su intervención en el Parlamento. Afp

Lecornu acepta suspender la reforma de las pensiones hasta las presidenciales de 2027 para suavizar la oposición socialista

La norma aprobada en 2023 retrasa de los 62 a los 64 años el inicio de la jubilación, lo que ha generado en Francia un gran rechazo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 14 de octubre 2025, 15:57

Comenta

La posibilidad de una muerte súbita en el Parlamento del segundo Gobierno de Sébastien Lecornu pierde fuelle en Francia. El responsable del Ejecutivo galo ha ... anunciado este martes por la tarde una suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones hasta finales de 2027, año en que están previstas las próximas elecciones presidenciales. «No habrá ningún aumento de la edad a partir de ahora y hasta enero de 2028», aseguró Lecornu durante su discurso de política general. Fue una intervención breve de 35 minutos dedicada exclusivamente al difícil debate presupuestario de este otoño, que ya le costó el cargo a su predecesor, François Bayrou, a principios de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  5. 5 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lecornu acepta suspender la reforma de las pensiones hasta las presidenciales de 2027 para suavizar la oposición socialista

Lecornu acepta suspender la reforma de las pensiones hasta las presidenciales de 2027 para suavizar la oposición socialista