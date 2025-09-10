Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El turístico tranvía de Lisboa es una de las principales atracciones turísticas de la capital lusa. EFE

La empresa de mantenimiento del funicular de La Gloria de Lisboa usó una dirección falsa durante una década

El parque tecnológico Madan ha denunciado que la compañía «nunca tuvo contrato de alquiler» en las señas que utilizaba

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:42

La empresa encargada del mantenimiento del funicular de La Gloria en Lisboa, cuyo accidente la semana pasada provocó 16 muertos y 22 heridos, utilizó durante ... una década una dirección falsa. Así lo ha destapado el periódico portugués 'Público'. Así la compañía aseguraba estar ubicada en el parque tecnológico Madan, vinculado a la Universidad Nova de la capital lusa, a pesar de que en ningún momento tuvo actividad en este emplazamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La empresa de mantenimiento del funicular de La Gloria de Lisboa usó una dirección falsa durante una década

La empresa de mantenimiento del funicular de La Gloria de Lisboa usó una dirección falsa durante una década