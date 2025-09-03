Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Tres personas han muerto después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa. El suceso ... ha dejado también al menos una veintena de heridos, nueve de ellas se encuentran en estado grave y han sido trasladadas al Hospital San José de la capital portuguesa, según publica la cadena CNN lusa. La mayoría de las víctimas de la tragedia son turistas.

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de víctimas en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas. La cabina que se ha precipitado en la esquina del hotel Suíço Atlântico y ha quedado completamente destruida. Con la llegada de la noche, se han encendido las luces y los bomberos continúan trabajando entre los escombros para rescatar a los sepultados bajo los restos del funicular.

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 hora local (19.00 hora peninsular española) debido a un cable que se encontraba suelto. Este se rompió y provocó el descarrilamiento del teleférico. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado «profundamente» el accidente ocurrido esta tarde, «en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves». Por su parte, el Gobierno luso y el primer ministro, Luís Montenegro también han expresado «su profunda consternación y solidaridad con las víctimas y sus familias».

El Elevador de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real y tiene capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.