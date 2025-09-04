Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Expertos técnicos evalúan el accidente del funicular Gloria de Lisboa. EFE

«El funicular chocó con una fuerza brutal y se aplastó como una caja de cartón»

Los fallecidos en el accidente del Ascensor de La Gloria en Lisboa se elevan a 16, mientras seis heridos graves permanecen en la UCI

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:33

Portugal ha vivido este jueves un día de luto nacional tras el descarrillamiento del emblemático funicular de La Gloria en Lisboa. La capital lusa «nunca ... había vivido una tragedia así», en palabras de su alcalde, Carlos Moedas. El balance de víctimas se ha elevado hasta los 16 muertos y 23 heridos, seis de ellos ingresados en cuidados intensivos. El Gobierno luso ha revelado la nacionalidad de trece de los fallecidos: cinco portugueses, dos canadienses, dos surcoreanos, un alemán, un ucraniano, un estadounidense y un suizo. Entre ellos se encuentran el conductor del teleférico, cuatro integrantes de la Santa Casa de Misericordia y un árbitro de voleibol. La mayoría de los pasajeros eran turistas y entre quienes sufrieron lesiones hay, además de cuatro portugueses, dos alemanes, dos españoles -que recibieron ayer el alta-, un surcoreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí.

