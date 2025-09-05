Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajan con taladros y martillos en el funicular accidentado en Lisboa. EFE

El padre del niño alemán del funicular de Lisboa al que dieron por muerto está hospitalizado

Las autoridades portuguesas han identificado a personas de ocho nacionalidades entre los 16 fallecidos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:28

Final feliz para una de las familias víctimas de la tragedia de Lisboa tras aclararse la situación de todos sus integrantes. El padre de uno ... de los dos niños que viabajaban en el accidentado funicular de La Gloria ha sido encontrado con vida tras haber sido dado por muerto. El pequeño alemán de tres años había sido rescatado la tarde del miércoles solo, ensangrentado y llorando entre los escombros del vagón. Las primeras investigaciones localizaron a su madre entre los heridos hospitalizados, en estado crítico pero estable, mientras el padre fue incluido en la primera lista provisional de fallecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  4. 4 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  7. 7 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  8. 8

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  9. 9

    Las sorpresas son cosas del pasado
  10. 10 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El padre del niño alemán del funicular de Lisboa al que dieron por muerto está hospitalizado

El padre del niño alemán del funicular de Lisboa al que dieron por muerto está hospitalizado