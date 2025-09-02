Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maxime Prévot, ministro belga de Exteriores. EFE

Bélgica se suma a países como Francia y Canadá y reconocerá el Estado palestino en septiembre

La coalición de gobierno belga estaba al borde de la ruptura, con tres de sus cinco formaciones dispuestas a dinamitar la alianza si no se apostaba por la solución de los dos Estados

María Rego

María Rego

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:49

Bélgica se suma a la lista de países que reconocerán el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU que arrancará el 9 de ... septiembre. La decisión, además de las implicaciones que tendrá en las relaciones con Israel, salva en principio la coalición de gobierno belga, que estaba al borde de la ruptura ya que tres de sus cinco formaciones amenazaban con abandonar la alianza si no se daba este paso. La medida irá acompañada, además, de la imposición de «sanciones firmes» -una docena, en concreto- contra el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que ve cómo cada vez más naciones apuestan por la solución de los dos Estados.

