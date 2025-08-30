Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los 27 ministros de Exteriores de la UE. Reuters

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

España propone un plan de acción a los ministros de Exteriores de la Unión y abre un debate sobre el ineficaz funcionamiento del bloque

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:24

Hay unanimidad entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea: «Es hora de pasar de las palabras a los hechos» en lo que ... se refiere a la situación en Gaza. Sin embargo, los países del bloque están divididos a la hora de decidir qué se debe hacer: «Es evidente que no hay acuerdo en cómo lograr que Israel cambie de rumbo» en la Franja. Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, fue muy clara en su intervención del sábado tras la reunión ministerial informal de los Veintisiete, un encuentro que abrió un debate fundamental: la necesidad de que exista unanimidad para tomar decisiones relevantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  5. 5

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  6. 6

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  7. 7

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    Esteban rompe con la «ciénaga» del PP pero critica al PSOE «pegado al poder como una lapa»
  10. 10

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel

Una UE dividida intenta «pasar de las palabras a los hechos» contra Israel