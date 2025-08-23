Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada
Caspar Veldkanp, ministro de Exteriores que acaba de dimitir. EFE

El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel

Dimiten cinco ministros del partido NSC por la negativa de sus socios de coalición a tomar medidas contra Tel Aviv por la invasión de Gaz a

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:25

Las discrepancias sobre la política a seguir con Israel dejan tocada de muerte la coalición de gobierno en Países Bajos. La salida del partido Nuevo ... Contrato Social (NSC) reduce el Ejecutivo a sólo dos formaciones: los liberales de derechas VVD y el partido de los granjeros BBB. El desencadenante de esta crisis fue la dimisión el viernes del ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, del NSC. Dejó el cargo porque no se había aprobado ninguna sanción contra el régimen de Benjamín Netanyahu y sus planes de ocupación total de Gaza y de promover más asentamientos de colonos en Cisjordania. A Veldkamp se unieron más renuncias, las de los titulares de Asuntos Sociales, Eddy van Hijum; Educación, Eppo Bruins; Interior, Judith Uitermark, y Sanidad, Danielle Jansen, todos de la misma formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel

El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel