La guerra de Gaza abre una brecha en las coaliciones de gobierno europeas

Divisiones internas sobre la política hacia Israel hacen tambalear las coaliciones de Bélgica y Países Bajos y amenazan al Ejecutivo alemán

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:50

Pocos conflictos resultan más polarizantes en Europa que la guerra que libran Israel y Hamás con dos millones de gazatíes y una veintena de israelíes ... como rehenes. Los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos en zonas cercanas a la frontera de Gaza, provocaron una ola de solidaridad con el país hebreo que se ha ido erosionando debido a las continuas matanzas de civiles a manos de las Fuerzas de Defensa hebreas y a la inquebrantable determinación del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de acabar con el grupo islamista que gobierna la Franja.

