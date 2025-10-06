Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Agentes federales intentan contener a los manifestantes frente a un centro del Servicio de Inmigración en Portland. AFP

Trump desoye a la Justicia y despliega a la Guardia Nacional en Oregón

El Gobierno de EE UU envía 200 efectivos a Portland para contener las protestas, en claro desacato a la orden de una magistrada de distrito

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:51

Comenta

En completo desacato a la orden de bloqueo temporal por parte de una jueza federal que impide el despliegue de la Guardia Nacional de California ... a Oregón, la Administración Trump continuó este lunes con el traslado de tropas del área metropolitana de Los Ángeles a Portland.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10

    La Real toca fondo en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump desoye a la Justicia y despliega a la Guardia Nacional en Oregón

Trump desoye a la Justicia y despliega a la Guardia Nacional en Oregón