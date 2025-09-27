Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Guardia Nacional patrulla varias ciudades de EE UU. Reuters

Trump despliega el ejército en Portland contra los «terroristas domésticos» de Antifa

El presidente ha autorizado por primera vez el uso «de una fuerza total» para proteger las oficinas de Inmigración, donde se han repetido incidentes y protestas

J. Gómez Peña

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:08

En un paso más en su política de mano dura contra lo que llama «terrorismo doméstico», Donald Trump ha ordando este sábado el envío de ... tropas a Portland, Oregon. Y por primera vez autorizó «toda la fuerza, si es necesario» para proteger las instalaciones federales» de Inmigración de las protestas impulsadas por movimientos como Antifa. Este despliegue se suma a la medidas adoptadas contra la extrema izquierda tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En tono bélico, el magnate aseguró que «Portland está devastada por la guerra». Ya había dicho que recurriría al «látigo para devolver las ciudades americanas a su ser».

