Estados Unidos convocó a todos sus generales repartidos por el mundo para una reunión este martes en la base de Quantico. Reuters

Trump anima a los jefes militares a luchar «contra el enemigo interno»

El ejército de EE UU recuperará el «estándar masculino», sin barbudos y con la presencia de mujeres en el frente reducida al mínimo

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:30

Aunque solo fuera por motivos de seguridad, nunca antes Estados Unidos había convocado a todos sus generales repartidos por el mundo para una reunión bajo ... el mismo techo, el de la base de entrenamiento de los marines en Quantico (Virginia), a donde también acudieron el comandante en jefe y el secretario de Guerra. Tampoco se había dado antes una reestructuración tan abrupta de la cultura militar del país y su misión, definida a partir de ahora como la lucha «contra el enemigo interno», que Donald Trump ha identificado previamente con la «izquierda radical».

