Trump asegura que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk está detenido

Se acabó la búsqueda del asesino de Charlie Kirk. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado este viernes que el sospechoso de matar ... al activista conservador de un tiro en el cuello durante una charla en una universidad de Utah ha sido arrestado tras dos días fugados. «Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia», ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista en Fox News, cadena afín al magnate, donde ha destacado el «gran trabajo» desarrollado por administraciones y agentes para dar con el atacante. Medios estadounidenses avanzan que se trata de un joven de 22 años y vecino de Utah al que identifican como Tyler Robinson.

Trump apenas ha dado detalles sobre las circunstancias de la detención del sospechoso aunque ha apuntado que «alguien muy cercano a él lo entregó». El presunto asesino, que vestía de negro en el momento del crimen y se cree que es joven, fue convencido por «un hombre de fe» -todo apunta a que fue un pastor religioso- para ponerse en manos de las fuerzas del orden, ha explicado. «Lo condujeron a comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos», ha especificado el mandatario estadounidense, que el jueves anunció que condecoraría a Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo.

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que «tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando», consciente de que en los últimos dos días se han detenido a varios individuos que se creía asimismo que estaban detrás del asesinato. El FBI, junto a fuerzas policiales locales, tienen previsto dar una rueda de prensa a lo largo del viernes que permitirá conocer más detalles sobre el caso.

La búsqueda del tirador, que se había intensificado con la publicación de unas fotos y un vídeo del sospechoso, ha implicado a una veintena de agencias federales, estatales y locales. En total, más de 200 personas han sido entrevistadas y se han recabado más de 7.000 pistas sobre lo ocurrido en Utah. El FBI llegó a ofrecer una recompensa de 100.000 dólares.