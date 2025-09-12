Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Los datos que han trascendido desde fuentes oficiales sobre el sospechoso detenido como posible autor del asesinato del influencer conservador estadounidense son, por ahora, mínimos. ... En rueda de prensa, el gobernador de Utah, Cox Spencer, ha confirmado su identidad. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en el mismo estado.

Lo poco que se sabe de Robinson es que ha sido delatado por su propio padre, un sheriff retirado al que habría confesado el crimen, a través de la mediación de un 'ministro', esto es, un reverendo o pastor.

Lo que ha trascendido del joven es que pertenece a una familia mormona, es un estudiante brillante y ha estado relacionado con las armas desde la infancia. Antes de que su familia las retirara, numerosos usuarios de las redes sociales han recuperado y difundido numerosas fotos de Tyler posando con armas o disparándolas desde niño, algunas de ellas armas de combate. Los padres, ha trascendido también, están afiliados al Partido Republicano.

El hecho de que Tyler sea mormón es lo más normal en el lugar como el escenario del tiroteo: Utah. En este estado se encuentra la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fueron los mormones los que fundaron la capital, Salt Lake City, en el siglo XIX, y convirtieron el estado en su refugio ante las persecuciones y extendieron su poder en el territorio, impregnando la cultura local de su religiosidad. Se estima que alrededor de la mitad de la población de Utah es mormona.

Según ha explicado Cox, Cox afirma que los investigadores revisaron las imágenes de vídeo e identificaron a Robinson llegando a la universidad donde Kirk participaba en un debate público, en un vehículo Dodge Challenger aproximadamente a las 08:29 hora local del 10 de septiembre. Cuando los investigadores lo localizaron, comprobaron que vestía ropa similar a la que aparecía en las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, incluyendo una «camiseta lisa de color granate, pantalones cortos de color claro, una gorra negra con un logotipo blanco y zapatos de color claro».

Según Cox, un miembro de la familia del sospechoso dijo a los investigadores que Tyler Robinson se había vuelto «más político» en los últimos años. Siempre según el gobernador, en una cena familiar celebrada esta misma semana, Tyler había comentado que Charlie Kirk iba a visitar la Universidad de Utah Valley, y habló de por qué «no le gustaba él ni sus puntos de vista». El joven habría comentado que «Kirk estaba lleno de odio y propagaba el odio».