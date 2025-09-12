Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un bañista en la playa de Zarautz

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Es un joven estudiante de 22 años relacionado con las armas desde la infancia y que había mostrado su antipatía hacia Charlie Kirk

J. Arrieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:43

Los datos que han trascendido desde fuentes oficiales sobre el sospechoso detenido como posible autor del asesinato del influencer conservador estadounidense son, por ahora, mínimos. ... En rueda de prensa, el gobernador de Utah, Cox Spencer, ha confirmado su identidad. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en el mismo estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  6. 6 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  7. 7

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón