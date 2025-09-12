Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El gobernador de Utah, Spencer Cox, mientras da detalles de la detención. Afp

Los mensajes en los cartuchos del asesino: «¡Oye, fascista, cazado!» y la canción antinazi «Bella Ciao»

Los investigadores han recuperado un rifle Mauser M98, de cerrojo, un arma habitual en la caza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:17

Las balas que utilizó Tyler Robinson para asesinar a Charlie Kirk tenían grabados varios mensajes que dan pistas sobre los motivos que le impulsaron a ... matar al joven activista político tan cercano a Donald Trump. Los investigadores recuperaron un rifle de caza de cerrojo, un Mauser M98 con mira telescópica, según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox. El representante republicano desveló que habían recuperado varios cartuchos de bala con inscripciones como «¡Hey fascist, catch!» (¡Oye, fascista. Atrapado!), una frase homófoba y «Bella Ciao», una canción popular italiana que se convirtió en un himno de la resistencia de los partisanos italianos contra las tropas de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial.

