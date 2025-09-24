Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso de este miércoles en la Asamblea General de la ONU. Reuters

Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo

El presidente argentina elogia a su homólogo estadounidense y acusa a la organización de «imponer al mundo un modo de vivir determinado»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:01

En su guerra contra el multilateralismo de la ONU, que ha sido firmemente rechazada por la mayoría de los Estados miembros, el presidente Donald Trump ... encontró este miércoles una voz amiga: su homólogo argentino Javier Milei, que se presentó como el portavoz de una cruzada contra «la deriva burocrática».

Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo

