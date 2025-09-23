Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trump, en un momento de su discurso. AFP

Trump se desata en la ONU: «Reconocer el Estado palestino es un premio muy alto para Hamás»

El presidente de EE UU culpa a Naciones Unidas de financiar una «invasión» de inmigrantes ilegales y «arruinar» a los países socios mientras acusa a los líderes europeos de «comprar petróleo y gas rusos»

M. Pérez

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:12

Donald Trump no iba a poner las cosas fáciles en la Asamblea General de la ONU. Lo había avisado su portavoz, Karoline Leavitt, quien horas ... antes señaló que su discuso sería contundente, Y lo ha hecho. Después de un prólogo general, el presidente de EE UU ha enfatizado que el reconocimiento del Estado palestino es «un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás», en réplica a la conferencia celebrada el lunes en la que varios gobiernos, empezando por Francia, hicieron una declaración en ese sentido. Y más atrás, a las adhesiones presentadas en las últimas semanas, entre ellas las del reino Unido o España.

