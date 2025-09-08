Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Fernández, en arresto domiciliario, celebra desde el balcón de su casa la victoria del peronismo. EFE

El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires

El presidente argentino reconoce la «clara derrota» en las elecciones bonaerenses, donde su partido ha perdido por una diferencia de trece puntos respecto a la alianza opositora a su Gobierno

M. Pérez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:06

Buenos Aires le da la espalda a Javier Milei. Fuerza Patria, la alianza que agrupa a la oposición peronista a su Gobierno, ha arrasado con ... La Libertad Avanza, el partido del presidente, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia bonaerense, que concentra el 40% de todo el electorado de Argentina. El propio líder ultraderechista ha reconocido esta madrugada la «clara derrota» de su formación y ha apostado por revertir esta tendencia antes de la fundamental cita nacional con las urnas del próximo 26 de octubre en las que se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales; es decir, un tercio del Senado y la mitad de la Cámara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  7. 7

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  8. 8

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales
  9. 9

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  10. 10 La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires

El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires