Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Un grupo de simpatizantes celebra una vigilia en honor a Kirk en la Universidad de Utah. Reuters

El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk

Tyler Robinson deberá responder ante un tribunal de Utah por siete cargos, entre ellos homicidio agravado por el crimen del activista conservador

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:27

Tyler Robinson, el acusado del asesinato el pasado miércoles del activista conservador Charlie Kirk, se enfrentará a la pena de muerte si es hallado culpable. ... Así lo ha informado el fiscal de Utah, Jeff Gray, quien pedirá el máximo castigo para el joven de 22 años, que este martes está previsto que reaparezca en público para escuchar por videoconferencia desde la cárcel la lectura de los cargos formales que se le imputan. Siete en total, entre ellos homicidio agravado, según desveló el fiscal en el arranque de la audiencia inicial del proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  8. 8 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk

El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk