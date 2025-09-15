El FBI halla las huellas de Robinson en el lugar donde asesinó a Kirk

El FBI presenta este martes los cargos contra Tyler Robinson, el joven de 22 años al que la Policía considera el único autor del asesinato ... de Charlie Kirk, el líder juvenil de la ultraderecha que ayudó al presidente Donald Trump a ganar las elecciones promoviendo su ideología y candidatura entre la generación Z.

Las pruebas en su contra son contundentes, indicó en Fox el director del FBI, Kash Patel. Entre los arbustos donde Robinson escondió el arma se han encontrado sus huellas dactilares en la toalla con que envolvió el rifle y también en un destornillador. Su compañero de piso es la principal fuente de información. El presunto asesino «no está cooperando, pero todo el mundo a su alrededor, sí», dijo Patel. Según 'The Washington Post', Robinson confesó su autoría en la aplicación de videojuegos Discord. «Hola chicos, tengo malas noticias para todos vosotros: era yo el de la UVU. Siento todo esto», escribió el jueves por la noche antes de entregarse.

Más que de una radicalización ideológica, Robinson parecía sufrir de lo que un compañero del instituto calificó del síndrome 'Reddit kid', aplicado a los chicos que viven en el mundo virtual de los videojuegos y los memes. Eso no ha impedido la purga social que le ha seguido.

La persecución ideológica no es nueva en EE UU. El director del FBI J. Edgar Hoover, en 1935, y el senador Joseph McCarthy, en 1950, comenzaron algunas de las peores de la historia del país, pero la que ha desatado la muerte de Charlie Kirk bate marcas por desarrollarse a la velocidad de las redes sociales, alentada por los altos cargos de la Casa Blanca.

Contra la izquierda

El principal asesor del presidente, Stephen Miller, que se ocupa de la Seguridad Nacional Interna, aseguró que usará todos los recursos del Departamento de Justicia para «identificar, interrumpir, desmantelar y destruir» el movimiento de la «izquierda radical», al que culpa del asesinato del líder juvenil de la ultraderecha. «Va a ocurrir, y lo haremos en nombre de Charlie», prometió.

El vicepresidente JD Vance justificó así esa caza de brujas: «Tenemos que hablar de este movimiento increíblemente destructivo de extremismo de izquierdas, que es parte de la razón por la que Charlie fue asesinado».

Para entonces, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, nacido en Madrid y autoapodado El Quitavisas, ya había iniciado la persecución de extranjeros que «se tomen a la ligera» el asesinato de Kirk en las redes sociales o lo «racionalicen». «Por favor, traed a mi atención esos comentarios de extranjeros para que el @StateDept pueda proteger al pueblo estadounidense», escribió en X. La publicación ya tiene 77.000 likes y ha sido reenviada casi 20.000 veces, pero, sobre todo, ha generado ya una importante fuente de objetivos, entre ellos un científico brasileño, corresponsales alemanes, noruegos y sudafricanos, profesores británicos y un largo etcétera, acusados sin más pruebas por usuarios de otras cuentas de X.

Lejos de limitarse a extranjeros, la cacería ha prendido en casa. La activista conservadora Lisa Kippy, convencida de que «el transgenerismo» es una enfermedad mental que demanda la acción de la sociedad, ha iniciado también una lista negra en la que, dijo, «los maestros y profesores son los más representados». Las páginas como 'Expose Charlie's Murderers' (Señala a los asesinos de Charlie Kirk), con más de 30.000 nombres en sus primeras 72 horas, han proliferado, convirtiéndose en una lista abierta para la venganza social.

Página para denunciar

Tenía sentido hacerlo en nombre de Kirk, porque el activista de 31 años ya inició su propia convocatoria en 2021, con una página en la que los estudiantes podían denunciar anónimamente a profesores o miembros de juntas y distritos escolares a los que acusaban de promover «planes de estudio, políticas radicales o de tendencia izquierdista».

La empresa privada y los medios de comunicación, de izquierda y de derechas, se han sumado a la purga para evitar ser señalados como cómplices de esa narrativa, empezando por la cadena progresista MSNBC y el diario 'The Washington Post', y siguiendo por grandes empresas de publicidad o pequeños fabricantes de helados, por nombrar a algunos, sin pasar por alto oficinas de gobierno como el Pentágono.

«El asesinato de Charlie Kirk podría haber unido a los estadounidenses para hacer frente a la violencia política», lamentó el senador demócrata Chris Murphy. En cambio, Trump y sus radicales antidemocráticos parecen estar preparando una campaña para destruir la disidencia. La derecha lleva mucho tiempo buscando un pretexto para destruir a su oposición», concluyó.