Tyler Robinson, presunto asesino del activista Charlie Kirk. Afp

El presunto asesino de Kirk no coopera con los investigadores y se niega a confesar

El gobernador de Utah asegura que Robinson se había «radicalizado» y desvela que su pareja «es un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:12

Tyler Robinson, el joven de 22 años arrestado el viernes por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, no está cooperando con las autoridades. Por ... ahora, no ha confesado ser el autor del crimen. Los investigadores tratan de averiguar el motivo por el que disparó contra el conocido político conservador a través de los testimonios de amigos y familiares. El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que Robinson vivía con su actual pareja, «un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer». Kirk, en sintonía con su amigo Donald Trump, era muy crítico con los derechos de las personas transgénero.

