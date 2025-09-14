Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje al activista Charlie Kirk, asesinado el miércoles en Utah. Reuters

El asesinato de Kirk eleva la ola de violencia política que amenaza con romper EE UU

La muerte del activista conservador multiplica en las redes sociales el llamamiento a una guerra civil

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:47

Tras el asesinato el miércoles del activista conservador Charlie Kirk, la prensa estadounidense salió a la calle para palpar el efecto de este crimen en ... la sociedad. Uno de los ciudadanos entrevistados, Clifford Eugene, de 74 años y demócrata, ofreció esta imagen de una nación que él ve crispada y atrincherada en bandos:«La violencia política es como el agua de un embalse. Una presa la mantiene en su sitio. Ahora es como si se hubieran roto las compuertas y esa violencia ya formara parte de nuestras vidas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La Real salda una deuda con Toshack
  5. 5

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  8. 8

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»
  9. 9 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  10. 10 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El asesinato de Kirk eleva la ola de violencia política que amenaza con romper EE UU

El asesinato de Kirk eleva la ola de violencia política que amenaza con romper EE UU