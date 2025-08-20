Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El autobús que transportaba a afganos expulsados de Irán quedó calcinado. AFP

Casi 80 muertos al chocar un autobús con deportados contra un camión en Afganistán

El accidente tuvo lugar en la noche del martes a la altura de Guzara, en el oeste del país, cuando el autocar colisionó contra otro vehículo cargado de combustible y acabó envuelto en llamas

M. R.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:17

El choque de un autobús contra dos vehículos en una carretera del oeste de Afganistán causó al menos 79 muertos, entre ellos una veintena de ... menores. El accidente tuvo lugar a la altura de la localidad de Guzara, en la provincia de Herat, sobre las 20.30 (hora local) del martes, y se trata de uno de los peores que ha sufrido el país asiático en los últimos años. Las primeras informaciones indican que sólo tres pasajeros del autocar, que acabó envuelto en llamas, habrían sobrevivido el siniestro aunque se encontrarían «gravemente heridos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Zubimendi no se olvida de San Sebastián en Inglaterra: «Chuleta, cena en Rekondo y pelota vasca»
  4. 4

    Fallece una menor y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  6. 6

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  7. 7

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  8. 8 La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián
  9. 9 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  10. 10 Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Irun: «Llevamos desde el 7 de agosto sin saber nada de él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Casi 80 muertos al chocar un autobús con deportados contra un camión en Afganistán

Casi 80 muertos al chocar un autobús con deportados contra un camión en Afganistán