refugiados afganos, expulsados del vecino Irán, se reúnen en un campamento temporal en la frontera de Islam Qala, Afganistán. EFE

Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses

Teherán planea alcanzar los 2 millones de expulsados antes de marzo

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:02

Las autoridades de Irán han dado cuenta este lunes de que 1,2 millones de refugiados afganos han sido deportados durante los últimos seis meses. ... Asimismo, Teherán prevé que otros 800.000 solicitantes de asilo sean expulsados antes del próximo mes de marzo. El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, ha explicado que esto supondría alcanzar un total de 2 millones de afganos deportados el año que viene –de los 6 millones que residen en el país–.

