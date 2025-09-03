Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El canciller alemán, Friedrich Merz. EFE

Merz ve en Putin al «criminal de guerra más grave de nuestro tiempo»

El canciller alemán apuesta por «agotar» económicamente a Rusia para acabar con el conflicto en Ucrania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:32

«Es quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo que actualmente observamos a gran escala». Con esta frase ha definido el canciller ... federal de Alemania, el conservador Friedrich Merz, al presidente ruso, Vladímir Putin. «Y debemos tener claro cómo tratar a los criminales de guerra. La indulgencia no tiene cabida aquí», añadió el jefe del Gobierno germano en una entrevista en la emisora privada de televisión Sat1, en la que abordó el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

